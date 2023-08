Luciana Littizzetto commovente su Maria De Filippi: "Maneggiare con cura"

10 agosto 2023 a

Anche Luciana Littizzetto, dopo Roberto Saviano, ha scritto una lettera a Maria De Filippi. "È sempre lei che incoraggia me", spiega la comica. "La parola più frequente che mi dice per spronarmi è 'cretina'. Mi vuole bene così e, in fondo, ha ragione: se mi agito, se ho un’insicurezza, lei sdrammatizza in un attimo: 'Cretina!'". Le due sono grandi amiche e da quest'anno anche colleghe a Tu si que vales, si Canale 5. Luciana e Maria si sono conosciute negli studi televisivi quanto la conduttrice l'ha invitata a C’è posta per te e Amici. Ma a consolidare la loro amicizia è stata l'esperienza dell'affido. È stata infatti la De Filippi a convincere la Littizzetto e quello che ora è il suo ex compagno a fare questo grande passo e a prendere in affidamento Vanessa e Jordan.

"Io temevo che essere una persona conosciuta avrebbe reso il cammino dei nostri figli più difficile", prosegue la comica. "Lei mi parlò più volte della sua esperienza con Gabriele con grande serenità. Mi disse: 'Stai tranquilla, proteggerai i tuoi figli, andrà tutto bene". Insomma, Maria è una persona che infonde tranquillità e serenità. Ma attenzione Maria, rivela Luciana è "una persona da maneggiare con cura, perché c’è la donna forte, l’imprenditrice che fa girare una macchina con centinaia di lavoratori, e poi c’è la donna che non si rivela, che ha pudore dei suoi sentimenti, che ha delle timidezze" e "un "pianeta interiore".