Bianca Atzei al pronto soccorso, "attaccata dalla dottoressa": finisce malissimo

Sono giorni di paura per Bianca Atzei e Stefano Corti. La coppia ha dovuto portare il piccolo Noa in ospedale a causa di una febbre che non va via. La prima volta il piccolo è stato dimesso, così Bianca e Stefano hanno deciso di tornare, ma è stata "rimproverata". "Ho sempre più paura di uscire di casa. E ancora di più mi fa pensare al futuro per mio figlio", si è sfogata la cantante prima di spiegare quanto accaduto.

"Oggi dopo 5 minuti che sono uscita dalla macchina, tempo di entrare in un negozio, un ragazzo me l'ha rubata. Sono andata subito a fare la denuncia, dopo la denuncia sono andata a prendere mio figlio dalla nonna che ha la febbre da giorni. Così l'ho portato al PS dove sono stata attaccata dalla dottoressa per averlo portato due giorni di fila in ospedale. Ma da ieri a oggi sono uscite anche delle bolle in tutto il corpo".

Da qui la replica: "Mi sono permessa di dirle che non nasco imparata, non ho studiato medicina e seguo semplicemente il mio istinto di mamma che è quello di proteggerlo e di non volerlo più vedere sofferente. E rivolgersi con tono scortese e infastidito mentre tuo figlio piange e ha la febbre a 39 non è sopportabile".