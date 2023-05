Verissimo, Bianca Atzei nella bufera: "Ma cosa ha fatto?"

06 maggio 2023 a

a

a

Bianca Atzei è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo insieme al compagno Stefano Corti. I due nei mesi scorsi hanno accolto il piccolo Noa. E in studio hanno raccontato come stanno vivendo il primo periodo post gravidanza: "Siamo due genitori molto contenti e felici del nostro bambino che è molto bravo". E ancora: "Da quando è arrivato Noa Alexander la nostra vita è cambiata, adesso ci sentiamo davvero completi e stiamo vivendo un nuovo e grandissimo tipo di amore. La mia gravidanza è stato un periodo bellissimo e molto sereno fino all'ottavo mese quando sono stata ricoverata in ospedale per una polmonite: quelli sono stati momenti davvero difficili perché comunque avevo paura per il mio bambino. Poi, per fortuna è passato tutto".

"È stato uno choc": Diletta Leotta, la frase che gela tutti a Verissimo

A catturare l’interesse del pubblico, però, è stato anche altro: il viso della cantante sarda. Secondo alcuni telespettatori, l’artista si sarebbe ritoccata troppo. “Quanto silicone la Atzei”, ha scritto un utente sui social. Qualcun altro invece: “Bianca Atzei o Steffy Forrester?”. E ancora: “Ma Bianca Atzei si è trasformata in Guendalina Tavassi?” oppure “Da Bianca Atzei a Nina Moric è un attimo”. Commenti poco carini insomma. La Atzei, comunque, non ha mai detto di essere ricorsa alla chirurgia estetica per quel che riguarda il viso. Quando partecipò all’Isola dei Famosi nel 2018 ammise invece di essersi sottoposta a un’operazione per rifarsi il seno.