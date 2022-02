Bianca Atzei, mossa proibita in piscina col suo uomo: il dettaglio a luci rosse, terremoto erotico

07 febbraio 2022 a

Mentre il Festival di Sanremo 2022 volgeva al termine, Bianca Atzei si trovava in una spa, circondata dal verde. Insieme al fidanzato Stefano Corti, la cantante italiana tanto brava quanto sexy si è goduta un pomeriggio immersa in piscina: a far “surriscaldare” la temperatura sui social ci ha pensato lei stessa con alcuni scatti notevoli.

Tra pose in solitaria, di coppia e avvinghiamenti “pericolosi” - come li descrive TgCom24 - Bianca Atzei è stata travolta dai complimenti: in costume fa sempre la sua grandissima figura, essendo una donna molto sensuale. Insieme al compagno Stefano la cantante si è concessa qualche ora di relax in una spa, per poi passare alla cena sudamericana in Brianza al sapore di derby: si perché non è mancata un po’ di sana ironia sulla sfida tesissima tra Inter e Milan, vinta dai rossoneri con una rimonta clamorosa, firmata da Giroud nell’arco di appena 180 secondi.

A proposito di Bianca Atzei e Stefano Corti, lo scorso autunno hanno purtroppo dovuto attraversare un momento molto difficile a causa di un aborto spontaneo. “Mi sentivo già mamma”, aveva dichiarato la cantante, che è riuscita a superare un momento complicato anche grazie all’affetto incassante dei suoi fan.

