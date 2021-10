Verissimo, Bianca Atzei: "A Sanremo, tutti dicevano lo stress. E invece...", il dramma a cuore aperto

23 ottobre 2021 a

Bianca Atzei è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove ha parlato del suo recente dramma legato all’aborto. Non solo, perché l’artista ha ricordato anche un episodio passato che l’ha segnata parecchio: quello dell’operazione d’urgenza al cuore. I primi segnali che qualcosa non andasse per il meglio li aveva riscontrati proprio a Sanremo.

"In quei giorni mi svegliavo alle quattro del mattino con la tachicardia - ha confessato la Atzei - tutti mi dicevano che fosse stress, però io sentivo che qualcosa non andava”. Dopo aver effettuato alcuni controlli, Bianca ha scoperto di aver bisogno di una operazione d’urgenza: “È stata una cosa improvvisa e inaspettata. L’operazione al cuore è stata psicologicamente devastante”. La Toffanin ha poi fatto notare che l’artista ha penato col cuore in tutti i sensi: non solo fisicamente, ma anche sentimentalmente.

Non solo il dramma legato all’aborto, ma anche la mancanza per ora di un amore intenso come quello vissuto dai suoi genitori: “Per 35 anni ho sempre visto loro. Grazie a loro io ho questo bisogno e voglia di amare. Adesso è tutto più veloce rispetto all’epoca dei miei genitori, si ha un po’ tutto e c’è poca pazienza e sopportazione”, ha chiosato la Atzei.

