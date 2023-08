Tg1, Simona Izzo a luci rosse: "Tognazzi non ci riusciva", gelo su Rai 1

11 agosto 2023 a

Simona Izzo e Ricky Tognazzi hanno aperto la loro casa alle telecamere del Tgunomattina Estate. Il cosiddetto “angolo del caffè” è stato dedicato ai due artisti, che hanno raccontato alcuni aneddoti riguardanti la loro vita privata. A partire da quello legato al primo incontro, che non è stato propriamente indimenticabile.

“Ci siamo incontrati sul set del film Parole e baci - ha ricordato Simona Izzo - e lui non riusciva a baciarmi bene. Mia sorella ha dovuto fare 23 ciak per ottenere un scena fatta bene”. Scena che hanno poi dovuto ripetere, dato che un bacio soltanto non bastava per tenere fede al nome della pellicola: “Quando ho detto a Ricky: ‘Dobbiamo darci un altro bacio’, lui ha lasciato il set”. Insomma, il primo incontro è stato indimenticabile, anche se non nel migliore dei modi.

Interpellata sul segreto del loro matrimonio, la Izzo ha ammesso che bisogna considerare anche un “fattore di fortuna”. In un periodo caratterizzato da coppie storiche che si lasciano, Izzo e Tognazzi sono sempre molto uniti: “Io e Ricky venivamo da storie che erano diventate macerie, quindi abbiamo ricostruito e la ricostruzione di avvale dell’esperienza. Dalla casa distrutta ne abbiamo costruita un’altra su fondamenta forti. La nostra unione è meglio delle storie precedenti”.