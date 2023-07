Salvo Sottile, "sarà l'anti-Report". Bomba di fango del Fatto: "Chi c'è dietro"

28 luglio 2023 a

Nei palinsesti Rai d'autunno Sigfrido Ranucci è stato confermato, anche se Report si sposterà alla domenica sera. Secondo il Fatto quotidiano, viale Mazzini, ribattezzata sprezzantemente TeleMeloni, ha già in mente di piazzare al lunedì sera "l'anti-Report", chissà perché. Stessa collocazione ma, assicura il giornale diretto da Marco Travaglio, tutt'altra impostazione, a guida Salvo Sottile.

Un conduttore, quello che ha guidato I Fatti vostri (in coppia con Anna Falchi), "sicuramente non ostile alla destra di governo che si allunga da Palazzo Chigi fino alla tv di Stato", spiega Tommaso Rodano. "Il programma di Sottile, ben 27 puntate da 100 minuti, nei palinsesti prenderà la casella di Report, 'declassato' dal lunedì alla domenica sera, in una collocazione meno favorevole, dove la competizione è più alta". Contrapporre un programma forte come Report alla concorrenza secondo molti è un modo per sottrarre una fetta di pubblico (e inserzionisti pubblicitari) ai rivali, ma per il Fatto diventa una punizione.

Peraltro, prosegue il Fatto, la nuova trasmissione di Sottile avrà la firma di Stand by me, "la casa di produzione di Simona Ercolani: secondo le indiscrezioni sarà realizzata con una struttura mista, una parte di risorse interne alla Rai e un'altra appaltata alla società esterna privata". Quella Ercolani che era dietro a uno dei programmi più iconici degli ultimi decenni Rai, Sfide, nonché ex direttrice artistica della Leopolda di Matteo Renzi. Non proprio un pedigree d'area, sia quest'ultima meloniana o salviniana. Anche se il Fatto punta proprio a questo assai presupposto clima di "cordialità" tra la maggioranza e il leader di Italia Viva per giustificare il progetto.

Appellandosi al codice etico che ha contribuito a far fuori Filippo Facci prima e Roberto Saviano poi, il Fatto sgancia un siluro su Sottile che sa molto di colpo basso. Anzi, basissimo: "Il 19 luglio anche Sottile è stato protagonista di un'uscita imbarazzante: sui suoi social è comparso un messaggio con una bestemmia 'allegata' alla segretaria del Pd, Elly Schlein. Un errore subito attribuito a un suo collaboratore. In questo caso però il codice etico della televisione pubblica non pare sia stato interpellato". Non basta: Rodano scava nella vita privata del giornalista ex Mediaset, sottolineando come sia "molto vicino alla sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni". E che alla trasmissione "lavorerà anche Alessandra Frigo, oggi caporedattrice di Piazzapulita su La7. Frigo è sposata con Gianmarco Chiocci, l'ex direttore di Adnkronos a cui la destra meloniana ha appena affidato la direzione del Tg1". Reato di cuore.