Rai, salta Maurizio Mannoni: "150 giorni di ferie arretrate"

No, gli smottamenti in Rai non sono ancora finiti. Affatto. Ora tocca al "valzer dei vicedirettori" delle varie testate giornalistiche. Secondo quanto di apprende, al Tg1 il direttore Gianmarco Chiocci confermerà Costanza Crescimbeni, Grazia Graziadei, Maria Luisa Busi. Qualche dubbio su Bruno Luverà, che potrebbe essere sostituito con Senio Bonini.

Dunque il Tg2, dove il nome nuovo sarebbe quello di Alfonso Samengo, vicedirettore di Rai Parlamento e molto vicino ad Antonio Preziosi. Poi le conferme: Carlo Pilieci, Maria Antonietta Spadorcia, Massimo D'Amore, Fabrizio Frullani.

Ma la novità più impattante potrebbe essere quella che riguarda Rai 3. Anche se al Tg3 diretto da Mario Orfeo non sono infatti previsti cambiamenti, c'è da individuare il sostituto di Maurizio Mannoni, il conduttore di Tg3 Linea Notte. Già, la notizia è che Mannoni quasi certamente dirà addio al programma. Infatti Mannoni, trapela da Viale Mazzini, deve ancora smaltire la bellezza di 150 giorni di ferie arretrate, al termine delle quali andrà dritto in pensione, nel mese di aprile 2024. Salta Mannoni, insomma, ma ancora non è chiaro chi prenderà il suo posto.