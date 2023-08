Fazio, lo sfregio a Salvini: "La prima puntata di Che tempo che fa..."

Roberto Tortora 14 agosto 2023 a

a

a

Fabio Fazio e Matteo Salvini, una guerra mediatica non troppo fredda che va avanti ormai da anni e che ha avuto uno sviluppo importante alla fine dell’ultima stagione televisiva, con l’abbandono del conduttore alla RAI e l’approdo a Discovery. Sul periodico Mio Fabio Fazio ha concesso un’intervista in cui ha raccontato le ultime vicende e la preparazione del nuovo Che Tempo Che Fa sul Nove.

"L'ingrediente fondamentale per fare tv": altra frignata del "martire" Fabio Fazio

Non prima, però, di tornare a parlare del tweet con cui Salvini ha esultato il giorno in cui c’è stato il divorzio dalla tv di Stato: “Quanto al suo tweet, ero abituato, era successo altre centinaia di volte, perciò nulla di nuovo, mi sono sentito a casa!”. Quindi, la rivelazione del conduttore savonese: “Matteo Salvini è anche venuto nella mia trasmissione. Se lo inviterò di nuovo? Magari non il primo giorno”.

L'immagine choc su Salvini: "La dolce malavita", esplode un altro caso | Guarda

Poco cambierà nella nuova edizione di Che Tempo Che Fa targata NOVE, cast confermato con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Sulla comica piemontese ha ovviamente ironizzato: “Ho provato a dirle che alla sua età non era il caso di cambiare, ma è voluta venire con me a tutti i costi”. Tra gli ospiti nuovi quest’anno ci sarà anche Tommaso Zorzi, anche se non sarà un volto fisso. La vera novità è che il programma anticiperà l’orario di inizio, partendo alle 19.30 con una lunga anteprima affidata a Nino Frassica. Possibile, inoltre, una collaborazione con Maurizio Crozza, con il quale condivide gli studi di registrazione: “Abbiamo già fatto delle cose insieme io e Maurizio, il nostro rapporto di lavoro dura da quattordici anni, vedremo se riusciremo a fare ancora delle cose insieme”.