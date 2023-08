Fabio Fazio, "Salvini in trasmissione?". E lui risponde così: il sospetto

12 agosto 2023 a

Attesissimo il ritorno di Che Tempo Che Fa. La trasmissione, una volta in onda su Rai 3, ora fa il suo esordio sul Nove. Alla conduzione sempre Fabio Fazio, affiancato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Chi saranno i suoi ospiti non è dato sapersi, ma non è esclusa la presenza di Matteo Salvini. Tornando a parlare del tweet con il quale il ministro ha esultato il giorno in cui si è saputo del suo addio alla Tv di Stato, Fazio ha ammesso: "Ero abituato, era successo altre centinaia di volte, perciò nulla di nuovo, mi sono sentito a casa!". Poi: "Salvini è anche venuto nella mia trasmissione. Se lo inviterò di nuovo? Magari non il primo giorno".

Infine, sempre nella lunga intervista al settimanale Mio, il conduttore ha ironizzato sulla sua spalla, la comica torinese: "Ho provato a dirle che alla sua età non era il caso di cambiare, ma è voluta venire con me a tutti i costi". Insomma, "non cambierà niente, sarà tutto uguale a prima e il pubblico non si sentirà disorientato".

Il programma anticiperà l’orario di inizio, partendo alle 19.30 con una lunga anteprima affidata a Nino Frassica. Per quanto riguarda lo studio dal quale la trasmissione andrà in onda, Fazio ha svelato che sarà lo stesso nel quale lavora Maurizio Crozza e la scenografia non cambierà molto rispetto agli anni scorsi.