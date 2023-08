Paolo Conticini, l'errore sulla frisella scatena l'odio dei social: "Che fa?!"

16 agosto 2023 a

Non c'è pace per le friselle. Dopo le polemiche per il video della turista che bagna con l'acqua del mare la frisella dalla barca e tutta la bufera per i costi lievitati nei lidi di questo piatto semplice che rappresenta la Puglia, adesso a finire nel mirino è Paolo Conticini. L'attore infatti è finito nel mirino degli haters che a quanto pare non vanno mai in vacanza. È bastato un semplice video postato sul web mentre lo stesso Conticini è impegnato nella preparazione di una frisella per scatenare una vera e propria ondata di attacchi gratuiti. Tutta colpa del limone.

Conticini infatti ha deciso di aggiungere qualche goccia di succo di limone alla celebre ricetta della frisella col pomodoro. E via con i soliti commenti: "Ma sulle friselle ci va il limone? Diventerà il tormentone dell'estate 2023", commenta una utente, seguita subito dopo da altri: "Puoi migliorare. Due errori è trascorso troppo tempo, tendono a spappolarsi e poi il limone Nooo!", "Limone sulle friselle? Eresia". Insomma in questa calda estate non c'è pace nemmeno per le friselle. Insieme agli scontrini sono diventate le protagoniste di questa bella stagione tra video e commenti sui social.