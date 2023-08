Elisabetta Gregoraci, la frase che la fa sbroccare: "100 anni per Briatore"

Roberto Tortora 16 agosto 2023 a

a

a

Se nel 2001 sole, cuore, amore era il tormentone di successo di Valeria Rossi, oggi sole, mare e amore è invece il travel mood di Elisabetta Gregoraci, che si sta godendo un po' di relax dopo il successo del programma di Radio Norba “Cornetto Battiti Live”, un tour musicale che abbraccia le località più belle della Puglia. La conduttrice, al momento, si trova in vacanza con suo figlio, Nathan Falco, avuto dall’amore con il suo ex-storico, Flavio Briatore. I due sono in Sardegna e si godono qualche giornata in barca. Il tutto, ovviamente, documentato sui social. La showgirl si fa ritrarre in posa, infatti, con il figlio, a bordo di un “natante” e scrive: “Mare, pasta e la mia persona preferita”. Ovviamente è pane per i denti degli haters, una utente infatti scrive:



“Ma smettila sempre con queste pose... un pò di contegno per tuo figlio!!!”. Un altro commenta con un “Viva Briatore” e un ultimo, probabilmente napoletano, commenta invece ironicamente in dialetto: “Adda campà 100 anni Briatore”. A quest’ultima affermazione, però, la Gregoraci risponde a tono: "Anche 200, è il padre di mio figlio fenomeno". Questa persona, però, non paga del primo post, rincara la dose: “Appunto ma è anche colui che ti permette di fare la bella vita ,,fenomena”.





La borsetta di Elisabetta Gregoraci? Una follia: ecco quanto costa

A quest’ultima provocazione la Gregoraci non ha più risposto, preferendo la via del silenzio. La coppia Briatore-Gregoraci è scoppiata ormai sei anni fa, ma i due, per il bene del figlio Nathan Falco, hanno saputo costruire un rapporto solido e senza polemiche. E il figlio, che sembra dividersi bene tra mamma e papà, viene messo al di sopra di ogni bisogno.