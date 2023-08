Elisabetta Gregoraci sconvolta: come si è ridotto suo figlio, finale a sorpresa

12 agosto 2023 a

Piccolo scherzo a Elisabetta Gregoraci. A trarla in inganno il figlio Nathan Falco. Il ragazzo, oggi 13enne, si è tatuato per finta l’avambraccio e ha mostrato il risultato finale sui social. A raccontare quanto successo l'ex moglie di Flavio Briatore sul suo profilo Instagram. Ecco allora che attraverso una storia si è mostrata in auto seduta al lato passeggero. Dietro di lei proprio il figlio. A quel punto la showgirl ha domandato al figlio di mostrare il braccio verso l’obiettivo dello smartphone.

Poi il commento della Gregoraci: "Si è tatuato ‘family’, ovviamente è finto, però insomma è stato molto tenero e carino, è un pelino grande. Io l’avrei fatto un pelino più piccolo", ha detto ironizzando. Il tatuaggio è comunque temporaneo. In ogni caso il suo gesto ha colpito la showgirl. E chissà che quello che è un tatuaggio finto ora non possa in futuro diventare qualcosa di indelebile.

D'altronde i rapporto tra il ragazzo e i genitori è fortissimo. Lo dimostrano le tantissime foto che li ritraggono sempre insieme. Mamma e figlio in questi giorni stanno trascorrendo le loro vacanze estive tra Monte Carlo, Porto Cervo e Ibiza. A testimoniarlo proprio gli scatti social della conduttrice.