Fazio deriso dalla Littizzetto: Che tempo che fa parte così

16 agosto 2023 a

Le donne di Fabio Fazio simpaticamente coalizzate contro di lui. Il promo di Che tempo che fa, a poche settimane dal via sul Nove dopo l'addio (polemico) alla Rai, si sta rivelando per il conduttore savonese una piccola Caporetto. L'ironia domina, ovviamente, ma diciamo che Fabietto non ne esce benissimo. Lui e Luciana Littizzetto sono davanti a un grande acquario, e con il naso all'insù attaccato al vetro ammirano dei grossi squali nuotare nell'acqua.

"Ma Fabio sono enormi", commenta sgomenta la comica torinese. "Ma uno solo! Nella scrivania sta benissimo - assicura Fazio . Non si è mai visto in tv". "Tu stai diventando megalomane", lo contesta la sua storica spalla comica. "Ma no in televisione sono tutti grandi, poi noi siamo a Warner Bros Discovery...". Piccola stilettata a viale Mazzini, prima del siparietto finale.

Il presentatore più amato dalla sinistra italiana si rivolge a un custode e gli chiede se sia possibile noleggiare uno squalo solo per la domenica, giorno dello show. Interviene la Littizzetto: "Scusa, avete mica bisogno di una enorme trota con gli occhiali". In questo caso, la trota è proprio Fazio.

E su Instagram ci mette il carico Filippa Lagerback, la bellissima e discreta svedese anche lei colonna storica del programma, che in una delle sue stories si mostra intenta a pescare: "Vi aiuto io!", scrive, prima di mostrare all'amo un pesciolino: uno dei celebri "squali svedesi".