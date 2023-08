Renzo Arbore contro Fabio Fazio: "Perché ha sbagliato"

14 agosto 2023 a

"Non credo che abbiano fatto bene, lo dico da persona rimasta sempre fedele alla Rai": Renzo Arbore lo ha detto in un'intervista al Fatto Quotidiano, facendo riferimento agli addii della scorsa stagione, quelli di Fabio Fazio, Bianca Berlinguer e Lucia Annunziata, che hanno deciso di andare via da Rai 3. "Tutti siamo liberi di accettare altre offerte, ma credo che lavorare per il servizio televisivo pubblico sia un valore a sé stante, che dovrebbe prescindere dai girotondi politici", ha poi aggiunto il cantautore e regista.

"Se posso esprimere un desiderio - ha rivelato Arbore - è veder valorizzato il repertorio della Rai. Nel 2024 cadono i 100 anni della radio e i 70 anni della televisione; spero che si faccia qualcosa per celebrarli come meritano". Lui qualcosa starebbe già facendo: "Per Rai Cultura sto lavorando a una serie che è una scelta e una rilettura dei miei programmi musicali; infatti si intitola Appresso alla musica". Aggiungendo poi: "È quello che mi diceva il mio papà: 'Invece di studiare, tu vai appresso alla musica…'".

Parlando della sua carriera come regista, Arbore ha spiegato: "Mi piaceva fino a un certo punto perché non esisteva ancora il digitale, non era possibile vedere subito cosa avevi girato come quando registravi per la tv. Il film si costruiva dopo, al montaggio; un limite per me, che amo lavorare sull’improvvisazione".