Vittorio Feltri, la sentenza: "Dove i prezzi sono davvero alle stelle"

17 agosto 2023 a

Vittorio Feltri, ospite a Zona Bianca parla del caro prezzi di questa estate. In effetti, mai come in questo 2023 l'attenzione su tariffe, scontrini e benzina è stata così alta. Da settimane vi raccontiamo di scontrini contestati, di prezzi folli in alcuni lidi della Penisola ma anche della botta benzina che è ormai arrivata, come hanno segnalato alcuni automobilisti a 2,7 euro in una stazione di servizio in Lombardia. Vittorio Feltri però non ha dubbi e come sempre dice la sua in modo chiaro e netto. Secondo il fondatore di Libero, la lamentela su prezzi è forse un po' sopravvalutata.

Nel senso che il consumatore fai conti con le regole del libero mercato e con le tariffe dei servizi che richiede: chi ha i soldi spende, chi non li ha non ha l'obbligo di andare in vacanza, questa in sostanza la provocazione lanciata da Feltri. "Non è obbligatorio andare in vacanza e soprattutto non è obbligatorio andare nei posti dove ti spennano", spiega Feltri.

Poi aggiunge: "Ci lamentiamo dei nostri prezzi ma vediamo quelli all'estero". Parole che di certo fanno discutere. Ma va sottolineato che in alcune località una volta ritenute low cost, come ad esempio la Grecia, i prezzi sono lievitati in modo esponenziale negli ultimi anni.