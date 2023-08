Innamorati, cornuti e rosiconi: un'estate da vip, i protagonisti delle vacanze

Paola Pellai 18 agosto 2023 a

Dammi tre parole: sole, corna e amore. L’estate è tutta lì dentro e nel vorticoso tritacarne del gossip che costruisce e disfa, con la complicità dei diretti interessati. In vacanza i protagonisti “spettacolari” affinano l’abbronzatura e, a volte, pure i coltelli. Con un desiderio assoluto: essere sempre al centro dell’attenzione. Ci siamo divertiti a selezionare chi, più di altri, ci sta scaldando l’estate.



BARBARA D’URSO – Le hanno tolto il pomeriggio, ma si è rifatta con splendide mattine al mare sulla costiera amalfitana e romantiche sere con cene a lume di candela. Dopo 15 anni in cui ha fatto da sottofondo alle occupazioni domestiche delle casalinghe di Voghera, sostituita dal 4 settembre da Myrta Merlino su Canale 5, Barbarella ha fatto sapere che tornerà presto a riveder le stelle (magari ballandoci). Intanto ha aperto, con l’amica imprenditrice Francesca Caldarelli, una società per allestire feste ed eventi «per tutti coloro che amano sentirsi favolosi». DA VOGHERA È TUTTO

FABIO FAZIO- Diciamo subito che 40 anni in Rai è tanta roba. E pure tanti soldi. La prestazione d’opera fornita da Fazio all’emittente di Stato gli è stata profumatamente pagata: lui non ha lasciato debiti, ma neppure ha crediti da reclamare. A questo punto deve tifare affinché il meteo gli sia favorevole domenica 15 ottobre quando “Che tempo che fa” esordirà nella sua nuova casa, sul Nove. A tenergli compagnia negli spot in riva al fiume la fedele Luciana Littizzetto: i pesci latitano ma all’amo finiscono ironiche frecciate alla Rai. «Ma che fine hanno fatto i pesci dell'acquario che avevamo di là?» gli chiede Lucianina. «Sono rimasti là perché hanno l’esclusiva - ribatte Fazio - Ho provato a convincerli.

Gli ho parlato a lungo ma loro... muti». METEOPATICO



CRISTINA SCUCCIA – Per lei le vie del Signore sono... finite. Oggil’ex suor Cristina si è convertita alla minigonna, ai reality e ai talent show. All’Isola dei famosi ha capito in fretta come addomesticare la telecamera e come conquistare il pubblico con il “dico non dico” piccante. Senza infamia e senza lode è uscita una sua nuova canzone, “La felicità è una direzione”, ma ormai ai telespettatori piace più vederla che ascoltarla. Annunciata da Carlo Conti come una delle protagoniste di Tale e Quale Show (al via il 22 settembre su Rai1), è scomparsa dal cast perché avrebbe inutilmente preteso di non imitare personaggi trasgressivi e di non voler cantare un certo tipo di brani. È stata sostituita al volo da Jo Squillo che non si è fatta certo... pregare. Ma la Scuccia non ha perso tempo: è in attesa della benedizione per entrare al Grande fratello Vip dove – sembra- ci sarà pure un frate...DIO LI FA E POI LI ACCOPPIA



ROBERTO SAVIANO – Toglietegli tutto, ma non il palinsesto. L’autore di Gomorra non si è più ripreso da quando la Rai ha cancellato la messa in onda delle 4 puntate del suo “Insider”. Lui prima ha attaccato, poi è passato all’altra sponda. Come un qualsiasi caso umano di “C'è posta per te”, ma più mieloso di Winnie the Pooh, ha scritto una lettera a Maria De Filippi suggerendole cosa fare per lui, proprio come se fossero vecchi “Amici”. Quello stesso Saviano che aveva dedicato la sua laurea ai pm che indagavano su Silvio Berlusconi, ora chiede di andare a fare il bibliofilo nella sua televisione in uno dei programmi di punta della conduttrice più brava e amata di Mediaset. Talmente affamato di protagonismo che accetterebbe di tutto. Forse anche il ruolo di tronista a “Uomini e Donne”. PARAC...



BELEN RODRIGUEZ - Non è estate senza le corna date e/o prese della showgirl argentina. E anche stavolta non ci ha deluso: la stagione dei cervi dalle grandi corna (come lei ha ironicamente mostrato in una foto su Instagram) è arrivata. In primavera lei e Stefano De Martino erano di nuovo insieme splendidi splendenti sognando un altro figlio dopo Santiago, ma li ritroviamo sotto il solleone con altre intenzioni. Apre le danze Belen colta in atteggiamenti affettuosi con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, ma De Martino recupera in fretta il terreno perduto e va in gol in un fuori... onda in barca rubato. In un video social non si vede ma si sente la voce di una donna che si rivolge a lui: «Dimmi, amore». Non era Belen, impegnata su altri fronti. Della serie: Ho visto lei che bacia lui che bacia lei che bacia me. MON AMOUR



ILARY BLASI - Benedetta sia Cortina che ha rimesso le frecce di Cupido al loro posto. I gossippari si erano già scatenati in illazioni dopo aver avvistato la conduttrice in Sardegna in compagnia di amici ma senza l’imprenditore tedesco Bastian Muller che nel suo cuore ha preso il posto di Francesco Totti. E invece ecco che le Dolomiti ci restituiscono selfie a raffica di una coppia affiatata e felice. Ma manca ancora lo scatto d’oro per i paparazzi: il primo bacio “rubato” che varrebbe la conquista di più copertine sui settimanali. ASPETTA E SPERA



VITTORIA FERRAGNI – Ha solo 2 anni e mezzo, ma la figlia dei Ferragnez è la vera influencer di casa. Il suo look casual chic, i suoi vestiti abbinati agli accessori, mollette colorate o treccine con perline: la Vitto è un’acchiappa like naturale senza bisogno di doversi fotografare all’infinito, come mamma e papà, nel solito ascensore specchiato di famiglia. È spontanea, divertente, affettuosa, mangiona e va dritta per la sua strada. Sempre. Chiara sta crescendo in casa la sua rivale. BABY GIRL



COLDPLAY – Hanno portato il Paradise negli stadi di Milano e Napoli: li hanno non solo riempiti, ma emozionati con l’intelligenza dei fuoriclasse. A San Siro hanno cantato “O mia bela Madunina” mentre al Maradona hanno interpretato “Napule è” di Pino Daniele. Lo hanno fatto in segno di gratitudine e rispetto per la città che li ospitava. Se pensiamo alla strage floreale messa incivilmente a segno da Blanco sul palco di Sanremo ci rendiamo conto di come non tutti gli interpreti siano all’altezza del loro ruolo. Chris Martin, il leader della band britannica formatasi nel 1987, ha raccontato che, per cantare al meglio la canzone di Pino Daniele, ha assunto un insegnante di napoletano. Ai nostri signor nessuno basterebbe quello di italiano. ESEMPLARI.