Barbara d'Urso, il video virale in spiaggia: come non l'avete mai vista

Roberto Tortora 16 agosto 2023 a

a

a

Attrice, brillante conduttrice, ballerina a teatro. E adesso… anche content creator su Instagram. Non si può dire che sia una vita disagiata quella di Barbara d’Urso, dopo la fine dell'esperienza a Mediaset. Anzi, la poliedrica artista napoletana sta trascorrendo un’estate fantastica, in compagnia dei suoi migliori amici e nei posti più incantevoli d’Italia. Ultimo, la costiera amalfitana. Così, nell’ultimo video da lei postato su un profilo che ha 3 milioni di followers, la si vede imbastire una vera e propria coreografia di ballo in riva al mare. Lei, bellezza mozzafiato, con un abito bianco morbido scollato, coperto da un giubbino di jeans, capeggia il gruppetto dei suoi amici e, sulle note del brano dei Florence & The Machine “Dog Days Are Over” batte a tempo le mani e, seguendo il ritmo della canzone, comincia a correre insieme a tutti gli altri, puntando dritta verso il mare e, metaforicamente parlando, verso un senso di libertà assoluta.

Nella caption, infatti, si legge: “Run (cioè corri), Friends & Sunset e le nostre solite risate”. Frase chiusa con un’emoticon sorridente e con il suo solito slogan “col cuore”. Chissà cosa l’ha spinta a scegliere proprio questa coreografia e questo brano. Probabilmente è un modo per celebrare l’estate e Ferragosto, non a caso quel “dog days are over” (i giorni del cane sono finiti) si riferisce alla “canicola” cioè ai giorni più caldi della bella stagione che, di norma, calano gradualmente proprio dopo il 15 di agosto. A colpire, ovviamente, è lo stato di forma pazzesco di

Barbara D'Urso e Fabio Fazio? Girano indiscrezioni clamorose

Barbara d’Urso che, a 66 anni, sembra invece una ragazzina di 18 con le sue forme pazzesche, la sua voglia di vivere e la sua vivacità prorompente. Chissà se da settembre a dicembre chiuderà il suo contratto Mediaset con un’ultima apparizione, oppure questi balletti sulla spiaggia non sono nient’altro che prove generali per una nuova e stimolante sfida: quella di concorrente a “Ballando con le stelle” che renderebbe l’edizione bollente e, per lei, potrebbe essere una prota d’entrata nella tv di Stato.