Cristina D'Avena, bikini da urlo: "Stile Barbie", il dettaglio super sexy

Cristina D’Avena versione Barbie in bikini ha decisamente lasciato il segno sui social. La cantante ha pubblicato su Instagram una foto in cui indossa un costume sensuale, che mette in risalto il sempre generoso décolleté. A quasi 60 anni la D’Avena si “difende” ancora benissima: sebbene non manchi qualche hater che la insulta gratuitamente per mostrare il suo corpo sui social, la sezione commenti è ormai diventata iconica.

È infatti diventata una prassi comune commentare le foto sensuali della D’Avena con tutta una serie di citazioni divertenti dei suoi più grandi successi legati ai cartoni animati. La cantante come sempre ha deciso di rispondere con il silenzio agli insulti e alle provocazioni degli haters, ma è probabile che abbia sorriso dinanzi alle decine di messaggi ironici. “Ferragosto in Barbie Style… vi penso. Godetevi il sole”, ha scritto a corredo dello scatto in bikini rosa.

I commenti al post sono tutto un programma, ecco i più gettonati: “Latte D’Avena”, “che meloni Holly e Benji”, “è quasi miopia Johnny”, “per favore ora Denver dai non crescere più”, “come son cresciute Terry e Maggie”. In tanti hanno invece scritto di essere andati sotto al post della D’Avena solo per leggere questo tipo di commenti divertenti.