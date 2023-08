Ilary Blasi, umiliata dopo una foto: "Te lo sei scordato?", ira sul web

18 agosto 2023 a

Ilary Blasi continua a far discutere. L'ormai ex moglie di Francesco Totti si gode l'estate postando stories e selfie in discoteca in compagnia di amici. Un'etstae focosa quella della Blasi che di spiaggia in spiaggia ha raccontato praticamente tutto di questa pausa estiva lontano dalle telecamere. Con un futuro ancora tutto da scrivere, la Blasi prepara l'autunno con qualche incertezza dato che è stata tagliata fuori dai progetti Mediaset sul fronte reality.

E in queste settimane i suoi look così spinti mostrati sui social hanno attirato l'attenzione dei followers che però hanno sottolineato, a loro dire, l'inadeguatezza di alcuni outfit della Blasi: Un utente ha commentato: “Ma dimmi te, se una madre con 3 figli si debba vestire cosi.. ancora fa la ragazzina… che si diverta pure per carità ma almeno abbia un pò di rispetto per i suoi figli… se io vedessi mia madre cosi mi sentirei in imbarazzo con i miei amici… e poi si lamentano che le figlie vanno in giro nude..be se questo e l’esempio che dà una madre…ma…vabbe… mai piaciuta questa donna…”.

Un altro utente invece ha aggiunto: “Ilary con tutto il rispetto…sei una bella donna ma nn hai più 15 anni”.Intanto sul fronte della causa di separazione con Francesco Totti, la Blasi potrebbe ritrovarsi in tribunale Noemi Bocchi. Infatti gira voce che la nuova compagna di Totti possa essere ascoltata durante la discussione della causa in aula.