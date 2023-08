Andrea Delogu, ecco le foto sexy che hanno fatto impazzire Elly Schlein

Fabio Rubini 20 agosto 2023 a

a

a

Pochi giorni fa ci eravamo interrogati su come e dove la segretaria del Pd, Elly Schlein, stesse passando le sue vacanze. Sul dove il mistero permane. Forse nella sua natia Svizzera, ma le bocche dei suoi fedelissimi restano cucite. Sul come qualche cosa inizia a trapelare. Dopo il comizio tenuto al termine dell’incontro con il governo sul salario minimo, la Schlein aveva deciso di sospendere per qualche giorno la sua «estate militante» e dare il via «all’estate cazzeggiante». Giusto così, ci mancherebbe. Del resto anche quando era stata eletta alla guida del Pd la prima cosa che aveva fatto era stata quella di prendersi una decina di giorni di meritato riposo. Ad ogni modo, subito dopo le sparate contro il governo, Elly è sparita. Non una parola sul caro benzina, non un fiato sull’arrivo continuo dei migranti. Non un post sui social.

Niente di niente. Elly sembrava sparita nel nulla. Fino a Ferragosto, quando la Schlein è tornata a farsi viva, ma non come credete voi. La leader politica non si è fatta notare per qualche commento d’attualità. No. Bensì per aver commentato i post di Andrea Delogu, bella e brava, volto della Rai impegnata nella conduzione del “Tim Summer Hit” assieme al cantante Nek. La Delogu aveva postato una serie di foto molto sensuali nelle quali indossa diversi tipi di bikini, mettendo in mostra il suo fisico invidiabile sul quale spesso scherza ammettendo, per esempio, che «non sempre sono in forma, dipende da cosa mangio e da quanto mi alleno». Un modo intelligente per far capire ai suoi oltre 600mila follower che la perfezione non esiste ed è bello così. Un messaggio positivo. In controtendenza rispetto a molte influencer che fanno della perfezione fisica una vera e propria ossessione.

Così Elly, dalla sua località segreta di vacanza, ha commentato un video postato al termine di una galleria di foto in costume: «Ahah, i Griffin a Ferragosto. Top», con tanto di emoticon del cuoricino rosso. Ad accorgersene è stato come spesso capita il sito di gossip Dagospia che tra il divertito e il malizioso ha chiosato: «Dettaglio non secondario: per carpire la citazione dei Griffin bisognava scorrere una lunga serie di foto ammiccanti. Cosa che Elly evidentemente ha fatto (e ci teneva molto a farlo sapere alla Delogu...)». Insomma Dago sembra suggerire l’ipotesi che la Schlein potrebbe essersi presa una cottarella estiva perla Delogu. Andrea non ha risposto al messaggio della Schlein. E non sappiamo nemmeno se le due si conoscono. Secondo i rumors dell’estate, però, la Schlein sarebbe da poco tornata single, visto che sarebbe finita la storia d’amore che legava la segretaria dem a Paola Belloni. La Delogu, invece, è felicemente impegnata con il modello Luigi Bruno, di 16 anni più giovane.