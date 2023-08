Al Bano Carrisi, "è arrivato il mio turno": la diagnosi drammatica

20 agosto 2023 a

a

a

Il settimanale Di Più ha coinvolto Al Bano Carrisi e altri suoi colleghi in un dibattito sulla legge riguardante l’oblio oncologico. Il cantante di Cellino San Marco aveva scoperto nel 2011 di avere un tumore alla prostata. “È il mio turno”, disse quando andò a ritirare il referto. Temeva di non farcela Al Bano, che invece è riuscito a superare un grosso ostacolo in maniera brillante.

Al Bano-Lecciso, "si teme la rottura": vacanze separate, voci impazzite

A dodici anni di distanza da quella prova molto difficile, Carrisi si sente ancora pieno di energie e addirittura più forte, se non nel fisico di sicuro nello spirito. Interpellato riguardo alla legge sull’oblio oncologico, il cantante di Cellino San Marco si è espresso in questi termini: “Dopo dieci anni, un paziente che ha avuto il cancro ha la stessa possibilità di morire di un paziente che il cancro non lo ha mai avuto, anzi: con tutti i controlli che facciamo, anche meno probabilità e questo sono i medici a dirlo, non di certo io che faccio il cantante”.

Al Bano e Romina Power, "l'uomo dietro il divorzio": il nome vip, un terremoto

Anche l’ex gieffina Carolina Marconi ha espresso le sue considerazioni su questo delicato argomento. Lo ha fatto con cognizione di causa, avendo dovuto affrontare la malattia: la venezuelana ha evidenziato come ad oggi pur volendo provare a mettere su famiglia con il compagno, non può perché non idonea per legge al fine di adottare un bambino.