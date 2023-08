Milly Carlucci allo scoperto: "Va messa in discussione", chi può far saltare

09 agosto 2023 a

“La giuria dev’essere messa in discussione, non è stata riconfermata": Milly Carlucci lo ha detto in un'intervista al settimanale Visto, spiegando che "bisogna capire pure chi possono essere i commentatori a bordo campo e i tribuni del popolo". La conduttrice del programma di Rai 1, però, ha precisato che "tutto questo avverrà a settembre e non prima. Adesso è il momento in cui si dicono tante cose. Ma tutto questo è normale perché siamo italiani e tifosi per natura e, quando nascono in un contesto educato, le polemiche sono divertenti. Ma non bisogna trascendere, né mai superare il limite”.

Per quanto riguarda il cast della prossima edizione, invece, Giuseppe Candela, esperto di retroscena tv nonché firma di Dagospia e del Fatto Quotidiano, ha dato per certi quattro big in gara. Si tratterebbe di Teo Mammucari, Bruno Barbieri, Bobby Solo e Simona Ventura. Nel frattempo, però, sono emersi anche altri nomi: Giovanni Terzi, Paola Perego, Leo Gassman, Francesca Barra, Michele Placido, Nino D’Angelo, Massimiliano Ossini, la Signora Coriandoli, Marcell Jacobs, Fabio Cannavaro, Massimiliano Caiazzo e Serena De Ferrari.

La Carlucci non ha confermato nessun nome, anche se non ha nascosto qualche difficoltà nella formazione del cast: "C’è gran voglia tra i personaggi di prender parte al programma, ma quando gli dici che devono cancellare la propria vita per quattro mesi vogliono giustamente veder riconosciuta questa presenza anche a livello economico”.