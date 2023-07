Milly Carlucci, "un secco no": duro colpo per la conduttrice, saltano i piani

20 luglio 2023 a

a

a

Siamo in piena estate. E così, con i programmi in pausa, si pensa alle prossime edizioni. Ed è esattamente quello che sta facendo Milly Carlucci per il suo Ballando con le stelle, format del sabato sera su Rai 1, rodatissimo e sempre molto concreto in termini di share.

E su Oggi filtrano indiscrezioni sulle manovre della conduttrice. Da tempo si sussurra che vorrebbe Ornella Muti nel programma, tanto che la avrebbe corteggiata in molti modi nel corso degli ultimi anni. Ma il corteggiamento proprio non va a buon fine.

"Ecco chi non la vuole": il retroscena-choc sulla Lucarelli in Rai, esplode il caso

A snocciolare quanto sarebbe accaduto è Alberto Dandolo, secondo cui la Carlucci si sarebbe scontrata con un nuovo e secco "no". Niente da fare per Ornella Muti: "Ha detto no anche al suo Ballando con le stelle", si legge sul rotocalco. Il punto è che l'attrice non avrebbe alcuna intenzione di prestasi a un reality. E lo ha confermato in una recente intervista concessa alla AdnKronos, in cui ha spiegato di non essere un tipo da reality: "Ho appena fatto un film, faccio teatro, lavoro tanto". Insomma, le priorità di Ornella Muti, con buona pace di Milly Carlucci, sono differenti.