Manuela Arcuri umilia lo storico ex: "Senza importanza, rispetto gli altri..."

21 agosto 2023 a

a

a

In attesa di tornare sul piccolo schermo con una nuova fiction, Manuela Arcuri si è raccontata senza filtri al Corriere della Sera. Impossibile non parlare anche della sua vita amorosa, che nel primo decennio del nuovo millennio è stata molto chiacchierata. L’attrice ha liquidato la storia con Gabriel Garko in poche parole (“un breve flirt di senza molta importanza, non si può paragonare agli altri”), mentre si è soffermata sulla relazione con Francesco Cocco.

"Torno in Rai". Ma è falso: Manuela Arcuri, un caso che lascia senza parole

“Fu una storia d'amore, la prima e la più importante. C'era una grande passione. In realtà di carattere non ci somigliavamo per niente. Eravamo troppo giovani affinché potesse durare, anche se era un sentimento bello e profondo. La storia è finita per forza di cosa. Non ci sentiamo più, lui è andato all'estero e ci siamo persi di vista”. Per quanto riguarda Aldo Montano, la Arcuri ha parlato di “dolce” storia d’amore: “Ci siamo divertiti e conservo un bel ricordo”.

Manuela Arcuri, clamoroso ritorno in Rai: "Non posso dire nulla ma..."

L’attrice è felice da tempo con Giovanni Di Gianfrancesco, che ha sposato nel 2013 a Las Vegas e poi di nuovo nel 2022 al Castello Odescalchi di Bracciano. Lo stesso posto che ha unito coppie che però non hanno avuto molta fortuna e si sono poi separate, come Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e Tom Cruise e Katie Holmes. “Che c’entra, a tanti altri è andata bene, no?”, ha chiosato la Arcuri.