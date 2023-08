Manuela Arcuri: "Torno in Rai". Ma... un caso che lascia senza parole

09 agosto 2023 a

Manuela Arcuri approda davvero in Rai? È stata la stessa attrice ad annunciarlo nei giorni scorsi in un'intervista al Giornale, spiegando che sarebbe stata protagonista di una fiction intitolata “La Donna della Seconda Repubblica“ incentrata sulla storia della compagna di un politico, il cui nome non era stato ancora rivelato. La Arcuri ha detto anche che la serie sarebbe stata divisa in quattro puntate e che avrebbe debuttato sulla Rai nel 2024. Nonostante tutti questi dettagli, però, di questa fiction sembra non esserci traccia.

Manuela Arcuri, clamoroso ritorno in Rai: "Non posso dire nulla ma..."

Secondo un retroscena del portale TvBlog, non esisterebbe nessuna fiction Rai con Manuela Arcuri intitolata "La Donna della Seconda Repubblica". La notizia non avrebbe trovato alcuna conferma da parte di Rai Fiction e della direttrice Maria Pia Ammirati. La notizia dell'arrivo della Arcuri in Rai ha destato subito grande scalpore, visto che l'attrice ha svolto gran parte della sua carriera a Mediaset. L'ultima volta in Rai risale al 2019, quando partecipò a Ballando con le stelle come concorrente. Cos'è successo quindi? Non è chiaro se si sia trattato di un errore da parte della Rai o di un malinteso tra le due parti. In ogni caso, pare che questa fiction con la Arcuri non ci sarà.