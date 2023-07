Manuela Arcuri, clamoroso ritorno in Rai: "Non posso dire nulla ma..."

28 luglio 2023 a

L’ultima volta che si è vista in Rai era il 2019, a Ballando con le stelle. Ma ora Manuela Arcuri è pronta a tornare sulla tv di Stato con una nuova fiction, in programma per primavera 2024, divisa in quattro puntate. L'attrice, in una intervista il Giornale, rivela che il titolo provvisorio è La Donna della Seconda Repubblica: "È la storia vera della compagna di un uomo politico. Ancora non posso dirne il nome; intanto l’ho conosciuta, e conto molto su questo rapporto perché, come sperimentai facendo Pupetta Maresca, interpretare persone esistenti è un’esperienza appassionante ma anche problematica".

La Arcuri ha parlato anche di una sconfitta professionale che l'ha segnata molto. Quando, diciottenne, fece un provino con Massimo Troisi per un ruolo ne Il Postino. “Proprio all’ultimo, invece di me, Troisi scelse la Cucinotta. La presi malissimo. Solo col tempo ho capito che è proprio grazie a delusioni come questa ho fortificato il mio carattere", confessa.

Poi però ha recitato con Carlo Verdone, Vincenzo Salemme, Christian De Sica e Giorgio Panariello. E ora, oltre a questa fiction che andrà in onda su Rai uno, per Manuela si prospettano altri importanti progetti. In autunno girerà il suo primo film horror, intitolato Beautiful girls (una coproduzione italo-spagnola). Ma il suo sogno è recitare in un musical a teatro: "Mettermi alla prova nella forma di spettacolo più completa che ci sia: questo mi entusiasmerebbe".