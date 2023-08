Generale Vannacci, "a quale rete ha detto no": il clamoroso rifiuto in tv

21 agosto 2023 a

Roberto Vannacci è il personaggio del momento. Nonostante sia stato rimosso dal comando dell’Istituto geografico militare di Firenze, il generale sta cavalcando alla grande le polemiche derivanti dal suo libro. Tra frasi sessiste, omofobe e contro i migranti, Vannacci sta subendo parecchi attacchi, ma anche molti attestati di solidarietà per aver espresso pensieri controversi. Per i programmi televisivi il suo caso è una manna, dato che in questo periodo agostano non c’è molto di cui discutere.

Da quando il suo libro autoprodotto ha scatenato un putiferio Vannacci è stato ospite già diverse volte sui canali di Mediaset. Addirittura tre in un solo pomeriggio, come fatto notare da TvBlog: venerdì 18 agosto è intervenuto alle 15.30 al Diario del Giorno e alle 19 al Tg4, mentre nel mezzo ha avuto anche il tempo di un’incursione a TgCom24, dove è stato intervistato da Paolo Liguori. Dove invece il generale non si è proprio visto è su La7: evidentemente sapeva che avrebbe ricevuto parecchi attacchi e meno libertà di esprimere il suo pensiero.

In particolare a In Onda è stato cercato per un intervento in trasmissione, come ammesso dal conduttore Luca Telese. “Abbiamo inviato attraverso i canali possibili un invito a Vannacci - ha fatto sapere - qualora volesse venire a discutere, anche nel dissenso e nella diversità di opinioni siamo aperti a tutti”. Evidentemente al generale non piace molto l’idea di essere “processato” su La7.