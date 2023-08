Benedetta Rossi, la rivelazione: "Non ho dormito, cosa ho visto"

22 agosto 2023 a

a

a

Benedetta Rossi non ha dormito. La cuoca diventata star dei social, dopo un momento doloroso, ha finalmente ritrovato il sorriso e così ha deciso di raccontare a tutti i suoi fan cosa ha visto la scorsa notte. Un racconto che in pochi istanti ha fatto il giro del web e che ha incuriosito e non poco proprio i fan di Benedetta Rossi: "Buongiorno, allora ringrazio mio marito Marco che questa notte non mi ha proprio fatta dormire perché ha sempre russato, però, lo ringrazio perché, dato che, ero sveglia mi sono affacciata diverse volte alla finestra e ho scoperto una cosa carinissima che vi faccio vedere".



A questo punto Benedetta Rossi ha pubblicato un video di cui riporta l'ora (2.40 della notte), in cui si vede una lepre che vaga per il suo giardino. La food blogger ha, poi, scritto: "La lepre viene a trovarci di notte". Poi, la cuoca ha postato un altro video in cui riprende sempre l'animale ma questa volta le immagini sono accompagnate dal marito che russa e, infatti, scrive: "Sentite come russa Marco", con tanto di emoticon con le lacrime dalle risate.

Infine, Benedetta aggiunge un'altra clip alle sue storie sui social pubblicate alle 3.20, e racconta: "Un'ora dopo, nello stesso posto, è arrivato un barbagianni". Insomma una notte in compagnia della natura. Del resto il verde e la campagna della sua casa hanno sempre accompagnato le sue ricette. E ora la campagna le tiene compagnia anche di notte.