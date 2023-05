Benedetta Rossi, ira furibonda e lacrime, sfogo choc: "Sono inc***"

07 maggio 2023 a

Benedetta Rossi non usa giri di parole. La famosissima food-blogger dice basta agli insulti e alle critiche che avrebbe ricevuto sul web e di fatto ha deciso di rispondere in modo duro con un video che sta facendo impazzire il web. La Rossi è apparsa provata e in lacrime ma con una dose importante di rabbia: "Questa volta sono riusciti davvero a farmi inca***re, parolo di chi mi rende l'ambiente tossico, squallido e disgustoso".

Poi arriva lo sfogo vero e proprio che ha stupito e non poco i suoi stessi follower: "Questo è il genere video che non mi piace fare, ma ormai è arrivata l’ora di mettere dei paletti. Non mi interessa se vengo presa in giro io per quello che faccio, per come lo faccio e per quello che rappresento. Quello che mi dà tanto tanto fastidio è quando vengo presa come pretesto per offendere la mia community e intere categorie di persone. Persone normali che vengono derise e trattate come ignoranti solo perché alcuni che pretendono di innalzarsi a divulgatori onnipotenti, invece di fermarsi ad esprimere le proprie idee si lanciano in giudizi e categorizzazioni che, secondo me, sono al limite della discriminazione…".

Ma non finisce qui, la Rossi ha poi rincarato la dose: "Persone che lavorano 8-10 ore al giorno, e a casa magari hanno anche dei bambini o degli anziani di cui prendersi cura, e non hanno il tempo di andare a fare la spesa nelle boutique per comprare ingredienti ricercati. Persone per le quali 20 centesimi risparmiati sulla scatoletta di tonno sommati ad altre cose possono fare la differenza” ha affermato la cuoca, che ha voluto mettere in riga tutti quegli utenti che negli scorsi giorni hanno letteralmente bullizzato e deriso anche i suoi followers. “Non ho nulla in contrario su chi condivide le proprie conoscenze e sa spiegare tecniche migliori di quelle che utilizzo io, anzi sono la prima a mettermi ad ascoltare per imparare qualcosa, ma c’è modo e modo di farlo".