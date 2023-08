Maurizio Mannoni, addio e polemiche: con chi lo sostituisce la Rai

22 agosto 2023 a

Sarà Monica Giandotti a prendere il posto di Maurizio Mannoni al Tg3 Linea Notte. Nelle scorse settimane si era parlato della conduttrice di Agorà in qualità di possibile sostituta di Bianca Berlinguer, che ha lasciato un grosso vuoto nella prima serata di martedì con il suo “trasloco” a Mediaset. Invece la Giandotti sarà alla guida del programma che per quindici anni è stato di Mannoni.

Inizialmente la conduttrice era stata scelta per un nuovo programma, dal titolo Poster, che sarebbe dovuto andare in onda il sabato pomeriggio su Rai2. Si tratta di una trasmissione nata da un’idea della stessa Giandotti, ma ora i vertici di viale Mazzini dovranno decidere un format diverso e soprattutto un’altra conduttrice. Per quanto riguarda Linea Notte, all’inizio farà un certo effetto non vedere più Mannoni, che avrebbe volentieri fatto a meno di andare in pensiero.

“Cari amici - ha esordito nello sfogo pubblicato sui social a inizio agosto - non che la notizia sia di particolare interesse, me ne rendo conto… ma dal momento che molte persone si domandano se tornerò alla conduzione di Linea Notte, ebbene la risposta purtroppo è no. La Rai non ha trovato il modo di farmi fare un’ultima stagione”. Adesso si attende la conferma ufficiale della Giandotti alla guida di Linea Notte.