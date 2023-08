Marica Pellegrinelli, "il dolore fortissimo e il tumore". Il suo dramma

Roberto Tortora 23 agosto 2023 a

Mentre Eros Ramazzotti ha sbandierato ai quattro venti la sua nuova storia d’amore con Dalila Gelsomino, la sua ex-moglie, Marica Pellegrinelli, ha fatto tutt’altra rivelazione, ben più dolorosa. La donna, infatti, ha rivelato di aver combattuto nei mesi scorsi contro un tumore. Un evento drammatico che ha tenuto per sé e che ha deciso di rivelare soltanto dopo averlo sconfitto, per agevolare la sua campagna di prevenzione.

Nelle scorse ore l’ex moglie di Eros Ramazzotti, attraverso alcune Stories Instagram, ha raccontato altri dettagli sulla malattia. Innanzitutto ha spiegato che il cancro l’ha aggredita all’ovaio destro; è stata necessaria un’operazione in cui le è stata rimossa una massa. Dopodiché ha informato di come si sia accorta del male. “Dolori alle spalle fortissimi, da non dormire, da non poter usare una borsa, negli ultimi due mesi anche durante i rapporti. Quindi nausea, gonfiore ormonale e blue period”, ha dichiarato la modella bergamasca volendo però aggiungere che “tra fare prevenzione e allarmismo è un attimo”.

La Pellegrinelli è uscita sicuramente più “forte, lucida e sicura” da questa lotta, ha ringraziato sé stessa per la forza dimostrata e sia la famiglia sia quegli amici che le sono stati vicino. In particolare, ha menzionato “la famiglia di nascita e la famiglia di vita”. E un grazie anche a Wiliiam Djoko, l’uomo cui si è legata stabilmente dopo la fine del matrimonio con Eros Ramazzotti, durato cinque anni, dal 2014 al 2019. Dal quale, ricordiamo, ha avuto due figli, Gabrio Tullio e Raffaela Maria. Dopo la separazione, Marica ha avuto una love story, durata qualche mese, con l’imprenditore Charley Vezza. Si è anche mormorato di un flirt con Marco Borriello. Non è però emersa alcuna prova certa che con l’ex calciatore rossonero abbia avuto effettivamente una liaison. Ora, la notizia più importante è che stia bene e di nuovo in salute.