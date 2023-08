Patrizia Rossetti, richiesta a Pier Silvio Berlusconi: "Un programma con finale hot"

23 agosto 2023 a

Patrizia Rossetti vuol tornare a condurre un programma a Mediaset. La storica conduttrice degli anni Novanta del Biscione adesso sogna un programma in seconda serata. E lo fa lanciando un appello a Pier Silvio Berlusconi che in questo periodo è impegnato a rivoluzionare Mediaset allontanando tutto ciò che è trash dalla rete. In una recente intervista, Patizia Rossetti ha infatti parlato progetto che avrebbe in mente di proporre a Pier Silvio Berlusconi.



Un talk in seconda serata, con finale hot. Ma il tutto ben lontano dal trash che in alcune occasioni ha trovato spazio tra i programmi Mediaset. "Ho fatto una televisione molto educata, garbata e corretta e se questa dovesse essere la nuova linea editoriale di Mediaset, penso che potrei essere adatta. Se dovesse arrivare qualche proposta mi farebbe piacere, ho anche un progetto in mente.

Si tratta di un format con una conduzione a tre: io, Emanuela Folliero e una terza persona che non vorrei ancora svelare. Si tratta di un progetto per annientare la diversità, un piccolo talk show con un’intervista a tutto tondo con finale a sorpresa leggermente hot, ma in maniera garbata", ha affermato la Rossetti. Poi ha concluso: "Sarebbe più un format da seconda serata e visto che io quella fascia non l’ho mai fatta sarebbe per me l’occasione giusta per sperimentarmi in una nuova sfida".