Pier Silvio Berlusconi, "mi sono sentito discriminato": l'accusa che gela Mediaset

La prossima edizione del Grande Fratello, in partenza lunedì 11 settembre su Canale 5, dovrebbe essere meno trash delle precedenti, dietro diretta indicazione dell'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Pare che l'intenzione sia stata quella di tagliare influencer e utenti di OnlyFans. Non tutti, però, avrebbero apprezzato le nuove direttive. Tra questi Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e donne che da qualche tempo ha aperto un profilo su OnlyFans.

In una recente intervista al settimanale Nuovo, Lucas ha detto: "Ho sempre voluto entrare al Grande Fratello, ma questa volta, dopo avere letto certe notizie, non mi sono nemmeno candidato. Non è giusto impedire a chi lavora su OnlyFans di partecipare a certi programmi, è ridicolo. In primis dal punto di vista della coerenza perché negli stessi reality mandano in onda monologhi contro il razzismo, l’omofobia e per il femminismo ma sono discriminatori contro i creator di OnlyFans: escludere gente come me sarebbe una forma di discriminazione, falso moralismo".

"Non si può giudicare una persona in base a quel che fa sui social - ha continuato Peracchi -. Si potrebbero fare casting più approfonditi, in modo da capire se un personaggio ha una storia interessante, senza giudicarlo dai social. Magari è una persona sveglia proprio perché è riuscito ad avere successo grazie a questo tipo di canali".