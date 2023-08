Nadia Rinaldi, il dramma: "Stavo per suicidarmi, chi mi ha fermato"

24 agosto 2023 a

a

a

Un brutto, bruttissimo momento che Nadia Rinaldi sembra essersi lasciata fortunatamente alle spalle. L'attrice romana, 55 anni, si era affermata una trentina di anni fa nel ruolo della ragazza "oversize" simpatica e un po' caciarona, soprattutto grazie al film Faccione di Christian De Sica che l'ha lanciata nel nostro cinema. Da allora, però, ha affrontato tantissime prove personali non facili, a cominciare dal dimagrimento che ne ha cambiato non solo le fattezze fisiche, ma anche l'approccio psicologico alla vita e alla carriera.

Nadia Rinaldi la ricordate così? Dimagrita 70 chili, trasformazione fisica sconvolgente. Eccola in bikini a 53 anni | Foto

Intervistata dal settimanale DiPiù, la stessa Rinaldi è tornata a parlare del momento forse più difficile a livello privato, quello che 25 anni fa l'ha vista invischiata in una brutta storia: "Dio mi ha salvato la vita. Quando infatti fui arrestata nel 1998 per una vicenda di droga, stavo per fare un gesto insano, mi volevo togliere la vita. Era Dio che mi fermava, ne sono sicura".

Un inferno privato che ha rafforzato la sua Fede, compreso il fatto di credere negli angeli custodi. "Ci ho sempre creduto. Sin dalla sua morte (il padre), avvenuta nel 1994, lui è stato sempre al mio fianco, c’è sempre. Ci crede che le dico che mio figlio è identico a mio padre? E’ il suo clone".