Nadia Rinaldi, operazione al seno e dramma: "Si è riaperto tutto"

Momento di confessioni a Storie Italiane. Nella puntata di giovedì 9 marzo in onda su Rai 1, Eleonora Daniele è tornata a parlare di chirurgia plastica. L'occasione è stata la vicenda vissuta da Carmela. Tanti gli ospiti in studio. Tra questi Nadia Rinaldi. Lei stessa, stando a quanto ammesso, ha rischiato la vita in seguito a un intervento di riduzione. "Mi è stato ridotto il seno però mi è stata tolta talmente tanta pelle che…". Ma l'attrice non ha fatto in tempo a finire che subito si è interrotta: "Non l’ho mai raccontato prima d’ora perché non è una cosa piacevole".

Poi ha proseguito: "Mi si è riaperto il seno… guardandomi allo specchio vedevo addirittura le…". L'emozione ancora una volta ha avuto il sopravvento, tanto da obbligare la conduttrice a intervenire: "Cosa vedevi? Le ghiandole?". "Non le ghiandole - ha risposto la Rinaldi -, vedevo le protesi. Mi si è riaperta tutta la cicatrice, ho cominciato a perdere liquido e ho rischiato di andare in setticemia".

L'intervento è arrivato nel 2014 dopo un suo dimagrimento: "Probabilmente mi hanno messo una protesi troppo grande e la pelle non ce l’ha fatta". Nadia ha confidato di aver sentito una sorta di "crac" nel momento in cui la cicatrice si è aperta: "Ero a letto. Mi sono alzata per andare in bagno e mi sono accorta che stavo perdendo liquido da tutte le parti. Mi hanno operata subito togliendomi tutte le protesi e per un anno e mezzo sono rimasta senza seno".