Nadia Rinaldi, nuova vita: dimagrita 70 chili, eccola in bikini a 53 anni. Trasformazione fisica sconvolgente

Era famosa per le sue forme extra-large e il suo sorriso, Nadia Rinaldi, ma da tempo ha cambiato vita. L'attrice comica romana, spesso ospite di Barbara D'Urso nei salotti tv di Mediaset (e non solo), a 53 anni sfoggia una linea invidiabile. La sua è una splendida storia di determinazione e forza: dopo essersi sottoposta a una delicata operazione di riduzione dello stomaco per agevolare il dimagrimento, è passata in pochi mesi mesi pesare 145 chili (con evidenti rischi per la salute) a 75. Una settantina di chili in meno che hanno stravolto il suo fisico e il suo look: il sorriso e lo sguardo sono sempre gli stessi, quelli del film diretto da Christian De Sica Faccione che la lanciò nel cinema nel 1991, le curve sono quelle di una signora in formissima. E su Instagram, si sprecano le foto in bikini e abiti da sera.

