Mediaset, "problemi con la legge": chi è stato fatto fuori dal GF

24 agosto 2023 a

a

a

Il Grande Fratello “misto”, dato che includerà non solo concorrenti Vip ma anche normali, è ormai alle porte. La partenza è in programma per lunedì 11 settembre e il cast è chiuso: i primi nomi sono già stati ufficialmente confermati, uno direttamente da Alfonso Signorini, che da Cortina d’Ampezzo ha girato un video con Alex Schwazer.

Ilary Blasi fuori da Mediaset, voce velenosissima: "Non può salvarla"

Quello del marciatore è sicuramente un nome molto forte, anche se per averlo Mediaset ha dovuto promettergli di creare le condizioni per permettergli di allenarsi. Mai come quest’anno i provini sono stati parecchio duri: alcuni autori si sono lamentati per le selezioni definite “sfiancanti”, ma c’erano degli standard elevati da rispettare che sono stati una richiesta esplicita del Biscione. Alberto Dandolo ha svelato che c’è stata una bocciatura importante: quella di Daniel McVicar, volto popolare di Beautiful.

Salta la messa in onda? Pessime notizie per la De Filippi, bomba su Mediaset

Pare che sia stato escluso per un vecchio contenzioso con la legge italiana: sebbene sia stato risolto, si dice che sia stato uno dei motivi per cui non è stato preso. Oltre a Schwazer, i concorrenti per il momento confermati sono i seguenti: Grecia Colmenares, Fiordaliso, Samira Lui, Beatrice Luzzi, Giampiero Mughini, Ciro Petrone, Massimiliano Varrese.