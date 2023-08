Amici di Maria De Filippi, salta la messa in onda? Cosa sta succedendo

24 agosto 2023 a

Che ne sarà di Amici di Maria De Filippi? La presenza in palinsesto dell'amatissimo talent show di Canale 5 non è in discussione, ma da qualche giorno da Cologno Monzese filtrano indiscrezioni sulla data di messa in onda dell'edizione 24. Gira voce di qualche cambiamento significativo per la scuola di cantanti e ballerini che tanti talenti ha sfornato da inizio anni Duemila a oggi.

La prima ipotesi era quella di vedere lo speciale pomeridiano partire il 17 settembre, con il daytime al via il 18 settembre. Ora fonti autorevoli come Amici News, che segue quotidianamente gli aggiornamenti sul programma e sui concorrenti, ha sganciato un'altra data: domenica 24 settembre.

A confermare la brutta notizia (più per i milioni di giovani e giovanissimi telespettatori che per la De Filippi, ovviamente), è anche Giuseppe Candela, sempre molto ben informato su quanto avviene nei corridoi e dietro le quinte del piccolo schermo di casa nostra. "ATTENZIONE - annuncia il giornalista di Dagospia e Fatto quotidiano sui social, con tanto di carattere maiuscolo -. Le date fornite da Sorrisi sono sbagliate. Facciamo chiarezza. Molto probabile la partenza di #UominieDonne lunedì 11 settembre mentre #Amici dovrebbe partire domenica 24 settembre. Confermato #Tusiquevales sabato 23 settembre". Resta comunque una certezza: Pier Silvio Berlusconi punta ancora tantissimo su uno dei programmi cult del gruppo.