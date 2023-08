Jessica Morlacchi, parole di fuoco: "Mi ferisce", per Remigi finisce male

Roberto Tortora 25 agosto 2023 a

Quella mano “morta” galeotta a Jessica Morlacchi a “Oggi È Un Altro Giorno” è stata la rovina di Memo Remigi, gli ha causato l’esclusione dalla Rai e il cantante, intervistato dal periodico “Mio”, ha dato aggiornamenti sul suo rapporto con la donna. Facendo più danni della grandine: "Con Jessica ci siamo sentiti, siamo in ottimi rapporti. Era un gioco innocente compiuto con una persona consapevole – ha rivelato Remigi – lei non ha fatto scenate né denunce.

Giustamente è rimasta al suo posto, anche perché se avesse preso le mie difese ci avrebbe rimesso. Ho fatto quel gesto in grande sintonia con Jessica perché siamo ed eravamo molto amici e molto complici. Si scherzava molto. Disgraziatamente sono stato visto mentre compivo questo gesto che ho fatto con grande ingenuità e senza rendermene conto”. Sta di fatto che quel gesto gli è costato caro, la RAI lo ha prima sospeso e poi il provvedimento si è tradotto, di lì a breve, con la risoluzione del contratto da parte di Viale Mazzini.

Alla lettura di questa intervista, Jessica Morlacchi si è perciò sentita in dovere di un ennesimo chiarimento, perché lei non dimentica e replica, attraverso i sui canali social, alle parole del cantante: “È vero, ci siamo chiariti. Tuttavia, parole come ‘sintonia’ e ‘complicità’ legate a quell’episodio mi feriscono. La mia interazione con lui è sempre stata verbale e chi mi conosce sa come reagirei di fronte a certe azioni. C’è differenza tra scherzo verbale e comportamento inappropriato. Avevamo un rapporto amichevole, mai avrei pensato che potesse accadere qualcosa del genere. Nonostante io sia una persona comprensiva, non significa che accetti qualsiasi comportamento. È essenziale non confondere uno scherzo verbale con azioni inappropriate”.