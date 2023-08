Jessica Morlacchi: "Non mi è chiaro perché...", fucilata contro la Rai

01 agosto 2023 a

"Sono rimasta basita, senza parole": Jessica Morlacchi ha commentato così la cancellazione da parte della Rai di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta dalla giornalista Serena Bortone su Rai 1. Il programma è andato in onda dal 7 settembre 2020 al 30 giugno 2023. Ma nulla da fare per la quarta stagione.

La decisione presa da viale Mazzini ha lasciato senza parole la Morlacchi, ospite fisso in studio con la Bortone. "È stato un programma pulito in cui si parlava di tutto: cultura, attualità, politica - ha detto la cantante in un'intervista a SuperGuidaTv -. Sono stati ospitati anche premi Oscar. Abbiamo regalato tanti sorrisi e tanta spensieratezza senza mai cadere nel trash o nella volgarità".

Sulle cause della cancellazione del programma, invece, la Morlacchi ha rivelato di non avere nessuna idea: "Non mi è chiaro il motivo per il quale si sia interrotto questo percorso ma spero sempre nel mio cuore che si possa riprendere in futuro". Parlando del suo futuro, la cantante ha spiegato: "Mi era stato proposto di andare all’Isola dei Famosi, ma non mangio pesce". Poi ha aggiunto: "Non ho mai smesso di desiderare il Festival di Sanremo perché quello è il palco italiano più importante. Mi auguro di poterlo calcare di nuovo".