Memo Remigi, la rivelazione: "Ho sentito Jessica Morlacchi, ottimi rapporti"

24 agosto 2023 a

a

a

In un'intervista al settimanale Mio, Memo Remigi torna a parlare della sua esclusione dalla Rai e da "Oggi è un altro giorno" per una palpatina beccata dalle telecamere della Rai. "Con Jessica ci siamo sentiti, siamo in ottimi rapporti – ha rivelato Remigi al periodico Mio – Era un gioco innocente compiuto con una persona consapevole, lei non ha fatto scenate né denunce. Giustamente è rimasta al suo posto, anche perché se avesse preso le mie difese ci avrebbe rimesso", ha affermato il cantante.

E ancora: "Ho fatto quel gesto in grande sintonia con Jessica perché siamo ed eravamo molto amici e molto complici. Si scherzava molto. Disgraziatamente sono stato visto mentre compivo questo gesto che ho fatto con grande ingenuità e senza rendermene conto".

"Diceva...". Memo Remigi, confessione straziante: le ultime parole della moglie

Il cantante, va ricordato, si è scusato più volte per quel gesto che avrebbe dovuto evitare. La fatwa su un suo ritorno in Rai però c'è ancora e a quanto pare all'orizzonte ci sono pessime notizie per Remigi. Non ha ancora ricevuto telefonate o inviti in viale Mazzini per discutere di un rientro in un programma del servizio pubblico. Probabilmente