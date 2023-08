Francesca Ferragni, "sempre la solita roba": la foto che finisce nella bufera

25 agosto 2023 a

Francesca Ferragni si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Sardegna, come si vede anche nei suoi post. In uno degli ultimi scatti pubblicati su Instagram, la si vede al mare con un bikini azzurro e i capelli raccolti. Foto semplici, che però hanno scatenato i soliti hater.

Nei tre scatti pubblicati nel post, la sorella di Chiara Ferragni si mostra con le gambe immerse nell'acqua e una bellissima spiaggia alle spalle. Tra i commenti positivi, però, non è mancato qualche messaggio critico. Per qualcuno, infatti, si tratterebbe "sempre della solita roba". Secondo alcuni seguaci, Francesca Ferragni pubblicherebbe le foto sempre nella stessa posa. "Ma riesci a fare anche altre pose e altre espressioni? Mamma che monotonia, tutte uguali", ha scritto un altro utente. E ancora: "Sei molto bella, perché continuare a postare te stessa nelle varie posizioni, non ti serve...devi sentire le varie approvazioni del tuo pubblico?". Di tutt'altro tenore i commento della sorella Chiara e della mamma Marina Di Guardo. La prima ha scritto: "Gnocchissima", mentre la madre: "Bomba!".

In un altro post pubblicato poco fa, invece, la si vede con un vestito rosa lungo a bordo piscina. Questa volta i commenti sono stati quasi tutti positivi. "Sei incantevole", ha scritto qualcuno. E poi: "Sei qualcosa di spettacolare", oppure: "Che bella".