Michelle Hunziker, mai vista così: lo scatto che conquista i fan

"Gratitudine mattutina da vacanza": Michelle Hunziker lo ha scritto a corredo di uno scatto pubblicato nelle sue Instagram stories qualche ora fa. Si tratta di un selfie in cui la conduttrice svizzera si mostra al naturale mentre indossa degli occhiali da vista, un accessorio che i fan non le vedono indossare spesso. Lo scatto, seppur semplice, ha subito conquistato i suoi seguaci. Anche perché nell'immagine si scorgono tutti i segnali della serenità del momento come il volto riposato e il sorriso sulle labbra.

La showgirl, insomma, si starebbe godendo un po' di riposo prima di ritornare al lavoro in tv - nella prossima stagione è probabile che sia impegnata con Striscia la notizia e Michelle impossibile - e il suo impegno di nonna di Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti, nato lo scorso 30 marzo. Proprio ieri, come documentato attraverso i social, la Hunziker era in spiaggia con la figlia Aurora e le due giocavano insieme al piccolo Cesare. Nei giorni scorsi a conquistare i fan è stato uno scatto molto dolce nel quale la Hunziker dà un bacio a sua figlia sulla guancia. Una foto che conferma l'amore incondizionato e il legame forte fra le due.