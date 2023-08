Sonia Bruganelli, "cafona e imbarazzante, cosa sembri": chi la ricopre di insulti

25 agosto 2023 a

Sonia Bruganelli ha deciso di esporre pubblicamente una hater che continua a inondarla di messaggi negativi. Una donna di una certa età commenta praticamente ogni storia che la Bruganelli condivide su Instagram. “La cafonaggine viene sempre a galla. Sei imbarazzante”, “sembri l’orso Yogi”, sono alcuni dei messaggi più recenti ricevuti dall’ex moglie di Paolo Bonolis, che è arrivata al culmine della sopportazione.

I ripetuti insulti hanno infatti spinto la Bruganelli a rendere tutto pubblico: “A vederla così sembrerebbe una signora serena e felice della sua vita. Invece.. mi vuole bene da tempo. Ma il problema non è questo: il problema è che se una donna così adulta scrive cose così livorose ad un'altra donna che non conosce minimamente, come possiamo meravigliarci se le nuove generazioni crescono con l'odio e la mancanza di rispetto come modalità principale?”. Il ragionamento della Bruganelli non fa una piega, chissà se basterà a porre un freno alle offese della signora.

Intanto la Bruganelli si sta godendo le vacanze. Di recente è volata a Ibiza per assistere alla serata con David Guetta tra bollicine e cambio di look. Ormai la separazione da Bonolis è stata assorbita al meglio: i due continuano a lavorare insieme e a condividere momenti familiari, ma hanno presto le distanze dal punto di vista emotivo.