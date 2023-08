Sabrina Ferilli, "inca***ta come un puma": Littizzetto, indiscreto sulla lite con la De Filippi

25 agosto 2023 a

Luciana Littizzetto è la new entry nel cast di Tu si que vales: ha preso il posto di Teo Mammucari, alcune puntate sono già state registrate. Ecco perché la comica ha potuto parlare in anteprima della prossima edizione dello show di Canale 5 che domina il sabato sera. Intervistata dal settimanale Gente, la Littizzetto ha svelato un retroscena su Sabrina Ferilli e Maria De Filippi.

Chi pensa che le loro liti siano finte e preparate a tavolino per fare spettacolo, si sbaglia di grosso. A confermarlo è stata la Littizzetto: “Il grande talento di Maria è quello di provocare Sabrina, la quale si inca*** come un puma. Le due vanno avanti per ore. Sabrina è una matta, matta vera. Fa schiattare dal ridere. Ha questa romanità assoluta. Lei non ti saluta, apre la porta del camerino ed emette il classico suono romano ‘ao’, che vuol dire che è pronta per la comunicazione”.

Insomma, la Littizzetto sembra essere perfettamente a suo agio con il nuovo programma. Anche il suo impatto con i concorrenti è stato positivo: “La prima cosa è che abbiamo i concorrenti a tre metri da noi. Riesco a vedere le emozioni, le palpebre che ballano, i polsi che tremano, tutto. È normale avere paura quando ti devi esibire davanti a cinque pirla come noi”.