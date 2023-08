Arisa, la foto bollente che fa impazzire tutti

26 agosto 2023 a

Arisa si mostra sui social senza filtri. La cantante, come ha sempre ribadito parecchie volte, vuole un rapporto sincero e diretto con i suoi follower. E così in questo caso con alcune stories ha mostrato i suo nuovo taglio di capelli ma anche il suo nuovo look accompagnato da una semplice didascalia: "Semplicemente io". Parole che hanno mandato in tilt i social. Nella foto poi Arisa appare molto sensuale ma soprattutto con delle forme mozzafiato e una forma davvero invidiabile.

In questi giorni la cantante è stata al centro del gossip televisivo per la sua probabile fuoriuscita da Amici di Maria de Filippi. A quanto pare Raimondo Todaro resterà al suo posto mentre la cantante potrebbe cercare fortuna altrove.

Una scelta che stupisce e non poco i fan che hanno seguito Arisa proprio su Mediaset ad addestrare i suoi ragazzi nel talent di Amici. Ma è tempo forse di cambiamenti e anche la scelta per il nuovo look la dice lunga su questa nuova fase per Arisa. Bisognerà attendere qualche settimana per capire cosa accadrà.