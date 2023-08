Maria De Filippi, pessime notizie: "Tutto da rifare". Amici nel caos totale?

09 agosto 2023 a

Ormai mancano poche settimane alla ripartenza della stagione televisiva. E con questa, su Canale 5, tornerà ovviamente anche Amici, lo storico format condotto da Maria De Filippi. Una stagione, la prossima del talent-show, che proporrà molte novità.

In primis l'addio di due pezzi da novanta, di due colonne della trasmissione: si tratta di Raimondo Todaro e Arisa, che non faranno parte del corpo docenti della scuola artistica di Canale 5. Arisa torna in Rai con The Voice Kids condotto da Antonella Clerici mentre i futuri progetti di Todaro non sono chiari: si era parlato di una forte lite con la De Filippi dietro al suo addio, ma la versione è stata rcentemente smentita da TvBlog. Per certo, Todaro non sarà ad Amici.

Maria De Filippi, il colpo con cui rivoluziona Amici: ecco chi entra in squadra

Dunque si specula sul nome dei sostituti: gli ultimi nomi che circolano sono quelli di Emma Marrone ed Elena D'Amario. Insomma due nomi di grido. Ma anche su queste ultime indiscrezioni ecco piovere, puntuale, la smentita di TvBlog, che bolla le voci come "prive di fondamento". Quindi "tutto da rifare" per Maria De Filippi: la nuova cattedra di Amici è ancora da definire, o meglio da riempire, e sulla vicenda, ad ora, manca qualsiasi conferma ufficiale.