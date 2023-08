Maria De Filippi, chi entra al posto di Arisa: cambia tutto ad Amici

26 agosto 2023 a

Chi saranno i nuovi professori di Amici? Il talent di Maria De Filippi partirà con lo speciale domenica 17 settembre e poi andrà in onda tutti i giorni con la striscia quotidiana a partire da lunedì 18 settembre. Nelle settimane scorse si era vociferato di un possibile addio di Arisa e Raimondo Todaro. Secondo quanto riportato da Dagospia, però, a lasciare il programma sarà solo la cantante, che probabilmente entrerà nella giuria di The Voice Kids, talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici.

Per quanto riguarda il maestro di latinoamericano, invece, dovrebbe rimanere dov'è. Secondo Dago, a prendere il posto di Arisa potrebbe essere la conduttrice radiofonica Anna Pettinelli, che ha già partecipato al talent come insegnante di canto nelle edizioni 19, 20 e 21. Tutti gli altri professori, Lorella Cuccarini, Emanuel Lo, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, dovrebbero essere confermati.

Nelle ultime settimane, inoltre, sono circolate voci anche sui possibili concorrenti della prossima edizione del talent. In particolare, sembra che Mezkal, già protagonista di un breve percorso nella scorsa edizione, possa tornare anche quest’anno. Il cantante era entrato ad Amici 22 poco prima del serale, quindi non ebbe il tempo necessario per prepararsi. Per questo fu il suo maestro, Rudy Zerbi, ad eliminarlo dalla squadra, dandogli però la possibilità di ripresentarsi ai casting di settembre.