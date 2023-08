Barbara d'Urso, “acrobazie in Rai”: chi la vuole in tv a tutti i costi

26 agosto 2023 a

Barbara d’Urso è senza impegni per la prossima stagione televisiva, almeno per il momento. Mediaset ha deciso di farla fuori prima della scadenza del contratto, prevista a dicembre 2023: dopo quindici anni Pomeriggio Cinque ripartirà senza di lei, ma con Myrta Merlino alla conduzione. Per la d’Urso potrebbero però aprirsi le porte della Rai: Milly Carlucci non ha mai nascosto di volerla a Ballando con le stelle.

Contattata in diverse occasioni per fare la ballerina per una notte, la cosa non si è mai concretizzata. Adesso la d’Urso potrebbe avere il tempo per scendere in pista almeno per una serata. Il contratto che ancora la lega a Mediaset potrebbe però rappresentare un ostacolo: non è chiaro se la conduttrice possa farsi vedere in Rai prima del 31 dicembre. Stando a quanto scrive il giornalista Marco Castoro, la Carlucci sta facendo “acrobazie” per convincere la d’Urso a ballare in prima serata.

“La presentatrice - si legge su Leggo - nei giorni scorsi ha annunciato il primo concorrente ufficiale, l’attore regista Ricky Tognazzi. Il sito ha svelato il secondo nome: si tratta di Rosanna Lambertucci. Altri nomi papabili: Simona Ventura, Paola Perego, Teo Mammucari, Bruno Barbieri, Antonio Caprarica. Ma la regina di Ballando sta facendo le acrobazie per convincere Barbara d’Urso a partecipare a una puntata come ballerina per una notte, mentre nonostante le voci di possibili sostituzioni i cinque giurati storici di Ballando saranno tutti confermati”.